قال مصدر روسي في وكالة إنفاذ القانون، لوكالة “سبوتنيك” اليوم السبت، إن قوات الأمن الروسية علمت من جنود أوكرانيين، أنه تم إرسال قناصين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى جزيرة بوتومكين (أوستروف فيليكي بوتومكين) بالقرب من خيرسون لقتل المدنيين واتهام روسيا بذلك واعتبارهم ضحايا العملية العسكرية الروسية.

وأضاف، “وفقا للمعلومات الواردة من مصادر في القوات المسلحة الأوكرانية توجهت مجموعة من المرتزقة الأمريكيين والبريطانيين ومعظمهم من القناصة إلى جزيرة بولشوي بوتومكين في منطقة خيرسون من أجل ترويع السكان الناطقين بالروسية”.

وأشار المصدر، أن “جرائم القتل التي سيرتكبها المرتزقة سيصفها الإعلام الغربي على أنها تمت على يد الجيش الروسي”.

في أوائل يناير، انتشر مقطع فيديو بالمواقع الأوكرانية يظهر كيف يزعم أن المسلحين الأوكرانيين رفعوا العلم الأوكراني في جزيرة بوتومكين، التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وفي وقت لاحق، أفيد بأن اللقطات قد صورت في “منطقة رمادية”.

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