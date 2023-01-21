واشنطن وحلفاؤها يتفقون على مراجعة مستوى الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي في مارس المقبل

اتفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في شهر آذار/ مارس المقبل.

واشنطن – سبوتنيك. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن “نواب وزراء الخزانة في الدول الحليفة اتفقوا على مراجعة سقف سعر النفط الروسي خلال مارس المقبل”.

وبحسب بيان الوزارة فإن هذا “سيسمح للتحالف بمراعاة التطورات في السوق العالمية”.

وفي السياق، اتفقت واشنطن وحلفاؤها في سياسة الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا ومنتجاته على ضرورة إدخال سقفين منفصلين لأسعار المنتجات النفطية الروسية حسب فئتها.

ووفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، “اتفق نواب الوزراء على نهج للمنتجات المصنعة من شأنه أن يوفر سقفين منفصلين بالإضافة إلى سقف أسعار النفط الخام، أحدهما للمنتجات التي يتم تداولها عادة بعلاوة على النفط الخام، مثل الديزل أو البنزين، والآخر للمنتجات التي يتم تداولها بخصم من النفط الخام، مثل زيت الوقود”.

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