فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بتشويه قضايا حقوق الإنسان

قال وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة شوهت قضية حقوق الإنسان في فنزويلا من أجل مآربها السياسية الخاصة.
وقال جيل في تغريدة عبر تويتر، “تهدف الولايات المتحدة من خلال الروايات الملفقة إلى الاستفادة سياسيا من حقوق الإنسان في تبرير أعمال العنف السياسي التي شجعتها ضد فنزويلا في السنوات الأخيرة”.
وأضاف أن “الشعب الفنزويلي تغلب على العنف وسيواصل دحر كل الهجمات”.
جاءت تصريحات جيل ردا على مزاعم وزارة الخارجية الأمريكية بأن فنزويلا انتهكت حقوق الإنسان لامرأة محتجزة.
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3 يناير, 20:00 GMT
وفي 16 يناير، رد جيل أيضا على بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأنها ستواصل فرض عقوبات، أو تدابير قسرية أحادية الجانب، ضد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
ووصف وزير الخارجية العقوبات بأنها “جريمة ضد الإنسانية وتخرق القانون الدولي”.
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