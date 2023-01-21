فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بتشويه قضايا حقوق الإنسان

وقال جيل في تغريدة عبر تويتر، “تهدف الولايات المتحدة من خلال الروايات الملفقة إلى الاستفادة سياسيا من حقوق الإنسان في تبرير أعمال العنف السياسي التي شجعتها ضد فنزويلا في السنوات الأخيرة”.

وفي 16 يناير، رد جيل أيضا على بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأنها ستواصل فرض عقوبات، أو تدابير قسرية أحادية الجانب، ضد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.