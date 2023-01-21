الجيش الروسي يتقدم سبعة كيلومترات في زابوروجيه

وكتب روغوف على تلغرام: “نتائج اليوم على جبهة زابوروجيه: في يوم واحد، تقدمت قواتنا إلى عمق نحو سبعة كيلومترات. تم تحرير سبع مناطق على الأقل”.

يوم أمس الجمعة، أخبر روغوف وكالة “سبوتنيك” أن القتال في مقاطعة زابوروجيه قد اشتد تقريبًا على طول خط المواجهة بأكمله. وفي وقت سابق من نفس اليوم، أعلنت وزارة الدفاع تحرير قرية لوبكوف على محور زابوروجيه. كما تم تدمير حظيرة للأسلحة والمعدات في منطقة كامينسكوي. وفي الوقت نفسه، فقد العدو ما يصل إلى 90 قتيلاً وجريحًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا، ومدافعان من طراز “دي-20″ و”دي-30”.