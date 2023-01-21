رئيس الأركان الأمريكي: إخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية "صعب للغاية"

ووفقا له، فإنه مع حزم الدعم العسكري التي أُعلن عنها لأوكرانيا وتضمنت قدرات عسكرية كبيرة، وأيضا تدريب القوات الأوكرانية في ألمانيا والولايات المتحدة، فإن ما يمكن أن يحدث هو الحفاظ على الدفاعات الأوكرانية، وتحقيق الاستقرار على الجبهة وكذلك البدء في عملية هجومية لتحرير الأراضي.