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رئيس الأركان الأمريكي: إخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية "صعب للغاية"

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، إن الوضع في أوكرانيا “صعب جدا” نظراً لامتداد القتال على مساحة شاسعة من الأراضي، مشيرا إلى أن الحرب “ستنتهي بالتفاوض”.

جاءت تصريحات ميلي خلال مؤتمر صحفي مشترك، أمس الجمعة، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا عقب اجتماع لوزراء دفاع 50 دولة لدعم أوكرانيا.
وأضاف أنه من وجهة نظر عسكرية، القتال العنيف تمتد جبهته من خاركوف إلى خيرسون، هذه مساحة تغطي تقريبا من واشنطن إلى أتلانتا، وهي مساحة أرض كبيرة جدا.
وأوضح رئيس الأركان الأمريكي أنه سيكون من الصعب إخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية هذا العام.

ووفقا له، فإنه مع حزم الدعم العسكري التي أُعلن عنها لأوكرانيا وتضمنت قدرات عسكرية كبيرة، وأيضا تدريب القوات الأوكرانية في ألمانيا والولايات المتحدة، فإن ما يمكن أن يحدث هو الحفاظ على الدفاعات الأوكرانية، وتحقيق الاستقرار على الجبهة وكذلك البدء في عملية هجومية لتحرير الأراضي.

وأشار إلى أنه في النهاية، سينتهي الأمر على طاولة المفاوضات ولكن توقيت هذا سيتم تحديده من قبل زعيمي البلدين.
العملية العسكرية الروسية الخاصة

تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة

أمس, 14:05 GMT

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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