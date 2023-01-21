رئيس الأركان الأمريكي: إخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية "صعب للغاية"

“For this year it would be very very difficult to militarily eject Russian forces from every inch of Russian-occupied Ukraine”
General Mark Milley says ‘Putin should and could end this war today’https://t.co/X3flQUBL0r
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/TirCuJTZ3M
— Sky News (@SkyNews) January 20, 2023
ووفقا له، فإنه مع حزم الدعم العسكري التي أُعلن عنها لأوكرانيا وتضمنت قدرات عسكرية كبيرة، وأيضا تدريب القوات الأوكرانية في ألمانيا والولايات المتحدة، فإن ما يمكن أن يحدث هو الحفاظ على الدفاعات الأوكرانية، وتحقيق الاستقرار على الجبهة وكذلك البدء في عملية هجومية لتحرير الأراضي.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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