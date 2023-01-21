الخارجية المصرية ترد على حسن نصر الله: تصريحات عبثية تحاول استدعاء بطولات زائفة

علقت وزارة الخارجية المصرية على تصريحات الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، التي تناول فيها الوضع في مصر.
وقالت الخارجية المصرية في منشور على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك” (شركة ميتا محظورة الأنشطة في روسيا باعتبارها منظمة متطرفة):
ردا علي استفسار من وكالة “أنباء الشرق الأوسط” حول تصريحات حسن نصر الله التي تطرق فيها إلى مصر مؤخراً، رفض السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، التعقيب على تلك التصريحات، مشيراً إلى أنها عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة.
وكان نصر الله دعا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية لمراقبة الوضع في مصر والأردن، ومصر على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنها أول دولة أقامت اتفاقية سلام مع إسرائيل.
وأضاف نصر الله “أين أصبحت مصر، ما هو وضع مصر الآن؟”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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