أفريقيا الوسطى: روسيا أولت اهتماما بالغا وأبدت استعدادا لمساعدتنا في القطاع الزراعي

موسكو – سبوتنيك. وقال مولوا في حديث لـ”سبوتنيك”: “لدينا كل المقومات لتطوير الزراعة، لذا نحن بحاجة للخبرة الروسية، والمباحثات التي تجمعنا اليوم مع الجانب الروسي، تتمحور حول سبل وضع إطار للتعاون، والحصول على المعدات لتوسيع مشروعنا الأولي”.

وأضاف “علينا تعزيز قدراتنا، خصوصا وأن بلادنا غنية بالموارد. لذلك نحتاج لخبرات الدول الصديقة للحفاظ على الأمن واستيراد التكنولوجيا. ناقشنا هذه المواضيع مع السلطات الروسية التي أولت اهتماما بالغا بها، وأبدت استعدادها للأخذ بيدنا في هذا القطاع”.

وأكد مولوا أن رئيس البلاد، ينظر إلى قطاع الزراعة على أنه أحد أساسيات التنمية، موضحا أنه “سيمكّننا من مواجهة انعدام الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمات المتعددة مثل أزمة المناخ، الأزمات الأمنية، وللأسف الشديد يضاف إلى ذلك النزاع بين روسيا وأوكرانيا، والذي له تأثيرات ضخمة على الحياة اليومية. لدينا خطط في القطاع الزراعي، ونعول على دعم روسيا كي نحصل على الآلات الزراعية لتطوير هذا القطاع”.

وأعرب مولوا، عن قلقه جراء تسلل جماعات مسلحة إلى البلاد، موضحا أنها لا تكتفي بنهب المناطق الغنية بالذهب، بل وتمارس القتل والسرقة بحق المدنيين الآمنين.