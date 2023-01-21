مطاردة مثيرة بين رجال الإطفاء وقطار مشتعل بالنيران تحرك من دون سائق… فيديو

فيما انخرط رجال الإطفاء في مطاردة محمومة للقطار، حيث تمكن المسؤولون في السكك الحديدية من توجيه القطار إلى مسار جانبي بالقرب من محطة فرايلاسنغ، من خلال إقامة حاجز لمنعه من عبور الحدود.