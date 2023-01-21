وزارة الدفاع البريطانية: القتال في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود

أقرت وزارة الدفاع البريطانية على “تويتر” أن القوات الروسية يمكنها التقدم في منطقة أرتيوموفسك (باخموت).

وجاء في البيان: “بشكل عام، وصل القتال إلى طريق مسدود. وهناك احتمال حقيقي لتقدم الجيش الروسي محليا في منطقة باخموت”.

وبحسب المخابرات البريطانية، فإن أعنف قتال في الأيام الأخيرة اندلع في ثلاثة قطاعات. في الوقت نفسه، تتركز القوات المسلحة الأوكرانية والجيش الروسي في منطقة زابوروجيه، حيث يتم تنفيذ قصف مدفعي، لكن الأطراف تتجنب عمليات هجومية واسعة النطاق.

في وقت سابق، قال جون كيرب، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الجيش الروسي حقق تقدمًا تدريجيًا بالقرب من أرتيوموفسك وسوليدار.