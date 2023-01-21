"واتسآب" يتيح لمستخدميه الدردشة مع أنفسهم

يطرح تطبيق الترسل الفوري “واتسآب” ميزة جديدة، والتي تتيح لمستخدميه إنشاء سلسلة من ‏المحادثات الخاصة مع أنفسهم داخل التطبيق.‏

ومن الممكن استخدام الميزة الجديدة “Message Yourself” (أرسل رسالة إلى نفسك)، لتخزين الملاحظات والوسائط والملفات الشخصية، وفقا لموقع “ذا فيرج”.

وتم تصميم الخاصية لاستخدامها كمكان مناسب للاحتفاظ بأشياء، مثل التذكيرات والملاحظات والروابط ومقاطع الصوت والصور والفيديو، أو حتى من أجل إجراء حوار خاص.

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وتستخدم ميزة “أرسل رسالة إلى نفسك” نفس التشفير الكامل الذي تستخدمه محادثات “واتسآب” العادية، مما يسمح للنظام الأساسي بمزامنة الملاحظات الخاصة للمستخدمين بشكل آمن بين الأجهزة.

وتم طرح الميزة الجديدة تدريجيا إلى مستخدمي “واتسآب” على مدار الشهرين الماضيين، وظهرت في ملاحظات الإصدار لأحدث تحديث التطبيق خلال الأسبوع الحالي.

I can always count on me 🥰 Also you can now message yourself on WhatsApp! pic.twitter.com/maigqAAcVq — Gerald Versluis (@jfversluis) January 19, 2023