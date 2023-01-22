تونس… مطالبات لقيس سعيد بالوقف الفوري عن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، في تونس، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تحمل المسؤولية في اتخاذ التدابير القانونية لمراجعة مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والاستبعاد النهائي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وعقد المجلس اجتماعا بصفة طارئة، اليوم السبت، مؤكدا أن اجتماعه يأتي على إثر تكرار إحالات المحامين على القضاء وصدور أحكام نهائية بالنفاذ العاجل ليلة البارحة عن القضاء العسكري ضد محامين والإسراع في تنفيذ الأحكام”.

واعتبر، في بيانه، بحسب موقع “شمس أف أم” أن محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري “كانت أداة دائمة للحكومات المتعاقبة حتى بعد الثورة للنيل من الحقوقيين النشطاء، وتكريسا لمبادئ حقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة ومبادئ ثورة الحرية والكرامة”.

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وأكد المجلس “استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية اللازمة دفاعا عن استقلالية المهنة والتسيير الذاتي لها تسييرا و تأديبا، واحترام مبادئ حقوق الإنسان والحريات”، منوها إلى أنه “سيبقى في حالة انعقاد دائم متابعة للتطورات والمستجدات”.