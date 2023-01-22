وزير الخارجية القطري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي لمناقشة الوضع في أفغانستان

تلقى محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا، من أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، أن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن، استعرضا خلاله علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستعرض خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي علاقات التعاون الثنائي وعددا من القضايا الإقليمية والدولية #قنا #قطر #الولايات_المتحدة https://t.co/K3Yv1Jjfdu pic.twitter.com/mkefQ4jXHx — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 21, 2023

وأفادت الوكالة أن وزيري الخارجية القطري والأمريكي ناقشا عددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الوضع في أفغانستان، ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويذكر أنه في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أعرب السفير تيمي ديفيس عن سعادته الشديدة بتولي مهامه كسفير للولايات المتحدة في دولة قطر، مشيدا بنمو وتطور العلاقات الأمريكية القطرية في السنوات الأخيرة.

وقال السفير في تصريحات للإعلام القطري، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال له عند إبلاغه بقرار تعيينه “ليس لدينا علاقة أكثر أهمية من علاقتنا مع قطر ونريد أن نرسل شخصا نثق به ويفهم قيم وسياسة الخارجية الأمريكية وأن يكون شريكا جيدا للقطريين”.

وأرجع السفير التقدم في العلاقات بين واشنطن والدوحة، إلى قوة واستقرار قطر ودورها الريادي في المنطقة مما أهَّلَها لتصنف كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج الناتو، متمنيا أن تكون العلاقات الأمريكية القطرية نموذجا للمنطقة والعالم.