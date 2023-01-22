شبكة الكهرباء الأوكرانية تعلن عن إغلاقات جديدة في عدة مناطق

أعلنت شبكة الكهرباء الأوكرانية عن إغلاقات جديدة في عدة مناطق، اليوم السبت، منها العاصمة كييف.

وبحسب شركة (DTEK) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، المناطق التي دخلت حيز الإغلاقات الجديدة هي: كييف، أوديسا، دنيبروبتروفسك.

وبحسب الشركة الأوكرانية من المقرر أن تنفذ الإغلاقات الجديدة اعتبارا من غد الأحد، وستستمح الأحمال الجديدة التي وضعتها الشركة بإدخال جداول إغلاق تشغيل التيار بين الساعة 7:00 صباحًا و12:00 صباحًا في منطقة أوديسا.

إلى جانب ذلك ستشهد بقية المناطق إغلاقات متفاوتة على مدار الساعة، وفقا لشركة (DTEK) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا.

منتصف الشهر الجاري، قال سيرغي كوفالينكو، رئيس شركة “Yasno DTEK” المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، إن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعاني من عجز كبير في التوليد بعد الضربات الصاروخية (الروسية).

نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

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وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.