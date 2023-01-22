المغرب يدين بشدة إقدام متطرفين سويديين في ستوكهولم على إحراق المصحف الشريف

أدانت المملكة المغربية بشدة، اليوم السبت، إقدام متطرفين سويديين في ستوكهولم على إحراق المصحف الشريف، معبرة عن رفضها المطلق لهذا الفعل الذي وصفته بالخطير.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ببيان لها حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، “استغرابها سماح السلطات السويدية بهذا العمل غير المقبول الذي جرى أمام قوات الأمن السويدية”.

وطالبت الخارجية المغربية بالتدخل لعدم السماح بالمساس بالقرآن الكريم وبالرموز الدينية المقدسة للمسلمين.

وشددت الوزارة على أن “هذا العمل الشنيع الذي يمس مشاعر أكثر من مليار مسلم من شأنه تأجيج مشاعر الغضب والكراهية بين الأديان والشعوب”.

وأكدت أن قيم التسامح والتعايش “تقتضي عدم الكيل بمكيالين والتعامل بنفس الحزم والصرامة مع كل ما يمس مقدسات الأديان ومشاعر المنتسبين لها”.

يذكر أن السلطات السويدية سمحت لزعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف، وذكرت إدارة شرطة ستوكهولم، أمس الجمعة، أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم السبت.

الإمارات تدين إحراق نسخة من المصحف في السويد: ممارسة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية

ويرأس بالودان، حزب سترام كورس (الخط المتشدد) اليميني المتطرف في الدنمارك ويحمل الجنسيتين الدنماركية والسويدية، وهو شخصية مثيرة للجدل، وقد أدين بالعنصرية وحكم عليه بالسجن في 2020، بعد أن نشر مقاطع فيديو معادية للإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لحزبه، ولا تزال المحكمة الدنماركية العليا تؤيد القرار، إذ وجدته مذنبا بالعنصرية.