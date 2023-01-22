اعتقال أكثر من 200 متظاهر في العاصمة البيروفية ليما

اعتقلت الشرطة البيروفية، اليوم الأحد، أكثر من 200 متظاهر في العاصمة ليما.

نفذت عملية الشرطة في جامعة سان ماركوس الوطنية، صباح أمس السبت، بعد أن اشتكت الجامعة من اعتداء على أفراد الأمن وسرقة معدات من قبل المتظاهرين.

وقالت النيابة العامة نقلا عن مكتب المدعي العام إن نحو 205 أشخاص اعتقلوا وتم تفكيك مخيم المتظاهرين الذي أقيم في الحرم الجامعي في 18 يناير/كانون الثاني.

في وقت سابق من هذا الشهر، نظم احتجاج على مستوى البلاد في بيرو، حيث طالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة دينا بولوارت وحل الكونغرس.

تعليق عمل مطارين في بيرو بسبب استمرار الاحتجاجات

تم فرض حالة الطوارئ في عدة مناطق في بيرو الأحد الماضي، لمدة 30 يومًا، وسط احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة.

في 7 ديسمبر 2022، أقال برلمان بيرو الرئيس السابق بيدرو كاستيلو، واعتقل بتهمة محاولة انقلاب وجرائم ضد الدولة أثناء محاولته حل البرلمان والحكم بمرسوم قبل التصويت على الإقالة. ثم تم تعيين رئيس الوزراء بولوارت الزعيم الجديد للبلاد.