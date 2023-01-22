ماكرون وشولتز يجريان محادثات في إطار مجلس الوزراء الفرنسي الألماني

أعلن قصر الأليزيه، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز سيجريان الأحد محادثات في إطار مجلس الوزراء الفرنسي الألماني.
باريس – سبوتنيك. وسيصل شولتز إلى باريس اليوم الأحد، حيث سيشارك في احتفال بمناسبة الذكرى الستين لتوقيع معاهدة الأليزيه، وهي اتفاقية صداقة بين فرنسا وألمانيا، وقعها قادة البلدين شارل دي غول وكونراد أديناور.
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ثم سيشارك ماكرون وشولتز في اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي الألماني الـ24، الذي كان من المخطط أن يجري في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لكنه تأجل.
وسيجري بعد الاجتماع مؤتمر صحفي مشترك للزعيمين ماكرون وشولتز.
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