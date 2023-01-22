كييف تنقل المصفحات الغربية من مقاطعة خاركوف إلى محاور لوغانسك وتقصف دونيتسك بقذائف "الناتو"

كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية تقوم بنقل العربات والمصفحات الغربية من مقاطعة خاركوف إلى محاور لوغانسك.

قال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة “سبوتنيك”، إن كييف تسحب عربات مدرعة ومصفحات من الطراز الغربي من مقاطعة خاركوف باتجاه محور سفاتوفا في منطقة دونباس.

وبحسب الضابط المتقاعد نقلا عن مصادره في مدينة خاركوف “لوحظ نقل عربات مدرعة بواسطة قطارين إلى كوبيانسك، حيث يتم تفريغ عربات مدرعة من الطراز الغربي في ساحة المدينة ويتم إرسالها باتجاه بلدة سفاتوفو”.

وفي سياق متصل، أفاد ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، صباح اليوم الأحد، بقصف القوات الأوكرانية جمهورية دونيتسك الشعبية بثلاث قذائف غربية تابعة لقوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” من عيار 155 ملم.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.