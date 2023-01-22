سفير جنوب إفريقيا لـ"سبوتنيك": 13 دولة مهتمة بالانضمام إلى "بريكس" بينها دول عربية

كشف سفير جنوب إفريقيا في موسكو، مزوفوكيلي ماكيتوكا، أن نحو 13 دولة أبدت اهتمامًا بالانضمام إلى مجموعة “بريكس” وقدم نصفها تقريبًا طلبات رسمية للانضمام إلى المنظمة.

قال سفير جنوب إفريقيا في موسكو مزوفوكيلي ماكيتوكا خلال مقابلة حصرية مع وكالة “سبوتنيك”: “يوجد في الوقت الراهن 13 دولة تقدمت للانضمام إلى مجموعة بريكس وهناك دول تقدمت بطلبات رسمية مؤخرا و 6 أخرى أبدت اهتماما كذلك”.

وتابع مزوفوكيلي قائلا: “أتوقع شخصيًا أن تكون الأولوية إلى جانب الذين تقدموا بالفعل”، موضحاً أن من بين المتنافسين دولتان أفريقيتان هما الجزائر ومصر، بالإضافة إلى إيران والبحرين والسعودية والإمارات.

وفقا للسفير، ترحب جميع الدول الأعضاء في “بريكس” بالتوسع، لكن من الضروري تحديد طرق قبول أعضاء جدد، لافتاً أن قضية توسيع “بريكس” مطروحة على جدول الأعمال وترحب جميع دول “بريكس” بتوسيع الشراكة بين الدول.

“بريكس” هي رابطة غير رسمية للاقتصادات النامية الرئيسية في العالم، وقد تم تشكيلها في عام 2006 لتعزيز التعاون بين هذه الدول ووضع مناهج مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية.