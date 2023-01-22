الهند تحظر فيلما وثائقيا من إنتاج "بي بي سي" يسيء إلى رئيس وزرائها مودي

وأضاف كانشان غوبتا أن الحكومة الهندية أصدرت أوامر لـ”تويتر” بحظر أكثر من 50 تغريدة مرتبطة بالفيلم الوثائقي، وطلبت من موقع “يوتيوب” حظر أي تحميلات للفيلم، لافتا إلى أن كلّا من “يوتيوب” و”تويتر” التزما بذلك.
Ministry of Information & Broadcasting has issued directions for blocking multiple @YouTube videos of first episode of @BBCWorld ’s hateful propaganda “India: The Modi Question”. Orders were also issued to @Twitter for blocking over 50 tweets with links to these YT videos.
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— Kanchan Gupta 🇮🇳 (@KanchanGupta) January 21, 2023
وأكد غوبتا في تغريداته أن “الوثائقي الكاذب من إنتاج هيئة الإذاعة العامة المملوكة للدولة والممولة من الدولة في المملكة المتحدة تم تحديده على أنه “قطعة دعائية” تفتقر إلى الموضوعية وتعكس العقلية الاستعمارية لهيئة الإذاعة البريطانية”.
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