الهند تحظر فيلما وثائقيا من إنتاج "بي بي سي" يسيء إلى رئيس وزرائها مودي

ولفت إلى أنه “على الرغم من أن “بي بي سي” لم تبثّ الفيلم الوثائقي في الهند، فقد تم تحميله على بعض قنوات “يوتيوب”.

وأضاف كانشان غوبتا أن الحكومة الهندية أصدرت أوامر لـ”تويتر” بحظر أكثر من 50 تغريدة مرتبطة بالفيلم الوثائقي، وطلبت من موقع “يوتيوب” حظر أي تحميلات للفيلم، لافتا إلى أن كلّا من “يوتيوب” و”تويتر” التزما بذلك.