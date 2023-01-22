الحكومة الهولندية تستعد لإغلاق أكبر حقل غاز في أوروبا

قال وزير التعدين الهولندي هانس فيلبريف، اليوم الأحد، إن بلاده تريد إغلاق حقل غرونينغن الذي يضم أكبر احتياطي غاز طبيعي في أوروبا.

وحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أضاف فيلبريف أن حكومته تعتزم إغلاق الحقل الواقع شمالي هولندا على الحدود مع ألمانيا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بسبب مخاطر الزلازل.

ولكنه ألمح في الوقت نفسه إلى إمكان تأجيل الإغلاق حتى أكتوبر 2024 في حال استمرار أزمة نقص إمدادات الغاز بأوروبا إلى ما بعد فصل الشتاء.

انخفاض احتياطي الغاز الأوروبي إلى أقل من 80 في المئة

واستبعد الوزير الهولندي زيادة حجم الإنتاج في الحقل والذي يبقى في مستويات ضئيلة، قائلاً: “لن ننتج المزيد لأسباب تتعلق بالسلامة”.

وأردف “رفع الإنتاج يعني زيادة مخاطر حدوث زلازل، وهذا أمر لا أريد أن أكون مسؤولا عنه”.

وترفض هولندا دعوات لضخ مزيد من الغاز من حقل غرونينغن، على الرغم من أن أوروبا تواجه أزمة طاقة في الشتاء.