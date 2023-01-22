نائب لبناني يؤكد أنه لا خلاص إلا بالتفاهم لانتخاب رئيس للجمهورية

رأى النائب في البرلمان اللبناني محمد خواجة، أن لبنان بحاجة إلى رئيس إنقاذي لديه رؤية إصلاحية يستطيع أن يقارب المسائل الشائكة والأزمات التي يعيشها اللبنانيون اليوم، ويستطيع مخاطبة كل اللبنانيين وكل الأصدقاء والأشقاء في العالم.

ففي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” قال خواجة إن “رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو أسبوعيًا إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية”، لافتًا إلى أن هناك “تململا والجلسات أصبحت مملة لأنه لا يتغير أي شيء في المشهد، وإذا رصدنا الجلسات ال11 لانتخاب رئيس فهي نفس المشهدية والسيناريو والنتائج، وإذا لم يحدث اختراق باتجاه التفاهم ولو يدعو الرئيس بري إلى 100 جلسة سنخرج بنفس المشهد لأنه لا يمكن استخدام نفس الفرضية وأن تتغير النتائج”.

وأشار إلى أن “الذي يطالب بجلسات متتالية لانتخاب رئيس فليتفضل لنتحاور مع كتلته حول موضوع الرئيس خاصة أن المجلس النيابي الذي أفرزته الانتخابات النيابية لا يوجد فيه غالبية لأي فريق، وأكبر دليل على ذلك أنه في الجلسات السابقة زميلنا ميشال معوض رقمه يتراوح أقل من 40 بعدة أصوات أو أكثر من 40 بعدة أصوات، فكيف من الممكن أن نستمر”.

وأوضح خواجة أنه “لا يستطيع أي فريق في المجلس النيابي أن يأتي بمفرده برئيس جمهورية، ويتطلب انتخاب رئيس، تفاهما لأن بديل التفاهم هو استمرار مرحلة الشغور إلى ما شاء الله، لذلك الرئيس نبيه بري بختام الجلسة الأولى لانتخاب رئيس دعا للتفاهم لأنه لا يوجد خيار آخر”.

كما أكد أنه “لو دعا الرئيس بري كل يوم إلى 3 جلسات في اليوم الواحد فلن يتغير شيء، اليوم انتخاب رئيس الجمهورية سيسلك مسلكين، المسلك الأول توفير النصاب الدستوري 86 نائبًا، والمسلك الثاني في الدورة الثانية أن ينتخب ب 65 نائبًا أغلبية مطلقة، وأؤكد أنه لا أحد يملك ال 65 نائبًا”.

وذكر خواجة أن الفراغ سيستمر لحين الجلوس مع بعض والتفاهم، “بما أنه لا يمكن أي فريق لوحده أن يأتي برئيس جمهورية، فلنجلس ونتفاهم على شخص رئيس الجمهورية القادم، ولنتفق على مواصفات الرئيس أيضَا”.

كذلك لفت إلى أنه “لا يوجد حدث يحصل في العالم معزول لأن العالم اليوم قرية كونية، ولكن هذه المرة الخارج أقل تأثيرًا من أي استحقاق انتخابي شهده لبنان منذ التأسيس، اليوم العالم كله مشغول بأزماته، ودول الإقليم لديها مشاكلها، هناك فرصة تاريخية أن ننتخب رئيس جمهورية من صنع أيدينا”.

وشدد خواجة على أن “وجود الرئيس وانتخابه يؤديان إلى إعادة الانتظام الدستوري وانتظام المؤسسات ويعطي الروح لمن يريد تشكيل حكومة إصلاحية، برنامجها حقيقي وإصلاحي لها رزنامة تنفيذ”، مشيرًا أن “انتخاب رئيس للجمهورية يعيد النبض والحياة للحياة السياسية والعامة للبلاد، لذلك فلنختصر الوقت بالتفاهم مع بعض لأنه لا يوجد خلاص إلا بالتفاهم لانتخاب رئيس للجمهورية”.