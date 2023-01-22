الكويت تعلن استئناف حركة الملاحة في 3 موانئ بعد إيقافها بسبب الطقس

أعلنت السلطات الكويتية، استئناف حركة الملاحة البحرية في ثلاثة موانئ بعد إيقافها بشكل مؤقت بسبب تقلبات الأحوال الجوية، في وقت سابق اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن حركة الملاحة كانت قد توقفت في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة “إثر تدني مستوى الرؤية الأفقية”.

وأضافت أن قرار مؤسسة الموانئ كان “حرصا منها على سلامة الموانئ البحرية والطواقم والمنشآت التابعة لها”.

(الموانئ) الكويتية تستأنف حركة الملاحة البحرية بموانئ الشويخ والشعيبة والدوحة https://t.co/OnxP0186Q3#كونا #الكويت pic.twitter.com/KOKXQIy6m6 — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 22, 2023

وفي السياق ذاته، قالت الإدارة العامة للطيران المدني، إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت تسير بصورة طبيعية رغم تقلبات الأحوال الجوية وموجة الضباب التي تشهدها البلاد.