جنوب أفريقيا: نسعى لتوسيع التعاون مع روسيا في مجال استخراج المعادن والطاقة

قال سفير جنوب أفريقيا لدى روسيا، مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا، إن بلاده مهتمة بتعزيز التعاون مع موسكو في مجال التنقيب عن المعادن وإنتاجها، فضلا عن جذب الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة بالبلاد.

موسكو- سبوتنيك. وأشار المسؤول في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” إلى أنه من المقرر أن يحضر وفد من 23 شركة صناعية جنوب أفريقية معرض التعدين العالمي الروسي في موسكو في أبريل/ نيسان.

وأضاف: “ما زلنا لاعبا رئيسيا في التعدين، ولهذا ستكون هذه الشركات موجودة، وستكون هذه أكبر مجموعة من الشركات الجنوب أفريقية تأتي إلى روسيا منذ الجائحة، لأنه القطاع الصحيح”.

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كما أخبر سفير جنوب إفريقيا “سبوتنيك” أن شركة النفط الوطنية لبلاده “بترو إس إيه” تخطط لاستئناف الحوار مع عملاق الطاقة الروسي “غازبروم” بشأن الاستثمارات في قطاع الطاقة في بلاده.

وتابع: “في ذلك الوقت، كانت هناك تأخيرات، لكن يمكنني أن أشارككم أنه سيكون هناك تفاعل بين غازبروم وبترو، ولأن المدير التنفيذي لشركة غازبروم اتصل بنا، فهم يبحثون عن استثمار في النفط والغاز في جنوب أفريقيا”.

وقال ماكيتوكا إن “بترو إس إيه” هي شركة حكومية وتمتلك حقولا بحرية في منطقة كيب تاون في موسيل باي، مضيفا أن تطوير النفط بدأ هناك في السبعينيات.