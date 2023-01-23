تقارير: سلسلة من الانفجارات تهز مدينة خاركوف الأوكرانية

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه أبلغ عن عدة انفجارات في مدينة خاركوف الأوكرانية في وقت متأخر من ليل الأحد/الاثنين.

ولم تؤكد السلطات المحلية التقارير بعد.

أصدرت تحذيرات من الغارات الجوية في منطقة خاركوف في الساعة (19:55 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، وفقا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

منتصف الشهر الجاري، قال سيرغي كوفالينكو، رئيس شركة Yasno DTEK) ) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، إن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعاني من عجز كبير في التوليد بعد الضربات الصاروخية (الروسية).

نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

العملية العسكرية الروسية الخاصة تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.