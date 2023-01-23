روغوف: القوات الأوكرانية تنسحب من قرية كامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه

انسحبت القوات الأوكرانية، ليل الأحد/الاثنين، من قرية كامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وفقا لفلاديمير روغوف، رئيس حركة “نحن مع روسيا” عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه.

موسكو- سبوتنيك. وقال روغوف لوكالة “سبوتنيك”: “بفضل أعمالنا الهجومية، تم طرد مقاتلي زيلينسكي من قرية كامينسكوي وهم حاليًا في الضواحي الشمالية للقرية”.

تقع قرية كامينسكوي على ضفاف نهر يانتشكراك عند التقاء خزان كاخوفكا لنهر دنيبر.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

العملية العسكرية الروسية الخاصة تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة

وأفادت، يوم الأحد، وزارة الدفاع الروسية بمقتل نحو 295 من العسكريين الأوكرانيين بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكدةً إسقاط وسائل الدفاع الجوي الروسية مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من قرية أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.