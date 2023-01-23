روغوزين: مقاتلو دونيتسك استولوا على محطات اتصالات أوكرانية تعمل بنظام "ستارلينك"

قال الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، دميتري روغوزين، لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الاثنين، إن جنودا من جمهورية دونيتسك الشعبية تمكنوا من الاستيلاء على محطات اتصالات يستخدمها الجيش الأوكراني تعمل بنظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية “ستارلينك” التابع للمياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وقال روغوزين لوكالة “سبوتنيك”، “الاتصالات الفضائية موضوع خاص. نحن نعرف ما هي الفائدة منها.. والأضرار التي جلبتها لنا أنظمة الاتصالات الفضائية ستارلينك التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالمناسبة استطعنا الاستيلاء على محطة”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

العملية العسكرية الروسية الخاصة تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة

هذا وأفادت يوم الأحد وزارة الدفاع الروسية بمقتل نحو 295 من العسكريين الأوكرانيين بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكدة إسقاط وسائل الدفاع الجوي الروسية مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من قرية أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.