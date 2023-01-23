العثور على جثة يعتقد إنها للمشتبه به بإطلاق النار الجماعي في كاليفورنيا

عثرت الشرطة الأمريكية على شاحنة بيضاء مرتبطة بحادث إطلاق النار الجماعي في كاليفورنيا وعثر على جثة بداخلها.
في وقت سابق يوم الأحد، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن سيارتين تابعتين لقوات الخدمات الخاصة الأمريكية أحاطتا بشاحنة بيضاء ربما كانت تحتوي على المشتبه به في حادث إطلاق النار في مونتيري بارك الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة مثلهما.
وفقًا لشبكة “ABC”، وجدت جثة على مقعد السائق في الشاحنة المتورطة في مواجهة الشرطة التي استمرت لأكثر من ساعتين يوم الأحد.
مقتل 9 بحادث إطلاق نار جماعي في لوس أنجلوس بكاليفورنيا… فيديو
أمس, 11:11 GMT
وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فإن الرجل المتورط في المواجهة ربما أطلق النار على نفسه.
في وقت متأخر من يوم أمس الأول السبت، فتح مسلح النار على مرقص محلي في مدينة مونتيري بارك، شرق لوس أنجلوس، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين، ثم هرب من مكان الحادث.
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