العثور على جثة يعتقد إنها للمشتبه به بإطلاق النار الجماعي في كاليفورنيا

عثرت الشرطة الأمريكية على شاحنة بيضاء مرتبطة بحادث إطلاق النار الجماعي في كاليفورنيا وعثر على جثة بداخلها.

في وقت سابق يوم الأحد، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن سيارتين تابعتين لقوات الخدمات الخاصة الأمريكية أحاطتا بشاحنة بيضاء ربما كانت تحتوي على المشتبه به في حادث إطلاق النار في مونتيري بارك الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة مثلهما.

وفقًا لشبكة “ABC”، وجدت جثة على مقعد السائق في الشاحنة المتورطة في مواجهة الشرطة التي استمرت لأكثر من ساعتين يوم الأحد.

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وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فإن الرجل المتورط في المواجهة ربما أطلق النار على نفسه.