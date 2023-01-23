روغوزين: لدينا معلومات مفصلة عن الأسلحة المستخدمة في هجوم دونيتسك

قال الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، دميتري روغوزين، لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الاثنين، إن صور الأقمار الصناعية ساعدت في تحديد مدافع الهاوتزر التي هوجم منها في دونيتسك.

في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، تعرض الفندق الذي كان يقيم فيه روغوزين ومجموعة من المستشارين العسكريين الروس في جمهورية دونيتسك للنيران. وأصيب مسؤول الفضاء السابق في العمود الفقري بشظية قذيفة، فيما قتل أحد المستشارين العسكريين.

” لدي أصدقاء وشركاء ورفاق جيدون منذ فترة عملي لمدة أربع سنوات في شركة روسكوسموس التابعة للدولة، لذلك طلبت خريطة دقيقة صورة التقطتها إحدى مركباتنا الفضائية في ذلك اليوم، ذلك المساء.. أعتقد ذلك لقد حددنا بالضبط السلاح الذي أطلقت منه الطلقة، والذي كان على المسافة والموقع الأمثل للإطلاق”.

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وأضاف، “نواصل مراقبة هذا الطاقم القتالي (الأوكراني) الذي أطلق النار علينا وآمل عندما أعود، أن يتم العثور عليهم”.