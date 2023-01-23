وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى جنوب أفريقيا في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إلى جنوب أفريقيا في زيارة رسمية، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك.

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هبطت طائرة الوزير في قاعدة واتركلوف الجوية بضواحي بريتوريا، صباح اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يجري لافروف محادثات مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور وكذلك رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

وتعد آخر مرة التقى فيها وزير الخارجية الروسي مع باندور، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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