إصابة 12 شخصا في ملهى ليلي بولاية لويزيانا الأمريكية

أُصيب 12 شخصا بجروح إثر إطلاق ناري في ملهى ليلي في وقت مبكر من أمس الأحد، في باتون روج، عاصمة ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن 3 من المصابين في حالة حرجة، مضيفة أنه تم نقلهم إلى المستشفى.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة لجين ماكنيلي جونيور في وقت لاحق إن جميع المصابين في حالة مستقرة.

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وتابع موضحا أن إطلاق النار وقع في ديور بار-لاونش في حوالي الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي (07:30 بتوقيت غرينتش).