باكستان.. 220 مليون شخص بدون كهرباء بعد انقطاع التيار في عموم البلاد

أدى انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد في باكستان إلى انقطاع الكهرباء عن 220 مليون شخص اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الطاقة في البلاد في بيان، إن الشبكة الوطنية للبلاد تعطلت في الساعة (7.34 صباحًا بالتوقيت المحلي)، “مما تسبب في انهيار واسع النطاق في نظام الطاقة”، وفقًا للتقارير الأولية.

وأضاف البيان أن “أعمال صيانة النظام تتقدم بسرعة”.

وقالت الوزارة إن الكهرباء أعيدت إلى “عدد محدود من الشبكات” في العاصمة إسلام آباد ومدينة بيشاور.

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من غير الواضح إلى متى يستمر انقطاع التيار الكهربائي، والجهود جارية لإعادة التيار الكهربائي إلى أجزاء مختلفة من البلاد، وفقا لشبكة “سي إن إن”.