أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الجيش الروسي حرك ونقل خط الهجوم العسكري إلى المناطق المتقدمة في مقاطعة زابوروجيه، وذلك بعد التقدم العسكري الروسي في المنطقة.

وصرح روغوف لوكالة “سبوتنيك” بأن “العمليات الهجومية جعلت من الممكن صد نيران القوات الأوكرانية في البلدات والقرى الخالية والآمنة في مقاطعة زابوروجيه”.

ووفقا له، خلال العمليات الهجومية تمكنت القوات الروسية من طرد الجيش الأوكراني من قرى وبلدات جديدة استخدمها كمعاقل لضرب المدنيين الذين يعيشون في المنطقة المحررة من زابوروجيه.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام روسية أن القوات المسلحة الروسية شنت هجومًا محليًا مضادًا بالقرب من مدينة أوريخوف وتمكنت من السيطرة العملياتية على أربع بلدات تقع جنوب غربي وجنوب شرقي المدينة.

في الوقت نفسه، أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن الجيش الروسي حرر بلدة لوبكوفو، التي تقع على بعد حوالي 25 كيلومترًا من أوريخوف.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.