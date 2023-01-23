روغوزين ينفي الأخبار المتداولة عن ارتباط بيانات الهواتف بلحظات استهدافه

نفى المدير السابق لشركة وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، دميتري روغوزين، الرواية المتعلقة بارتباط بيانات الهواتف مع حادثة استهدافه في فندق في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال روغوزين لوكالة “سبوتنيك”: “هذا النوع من العمليات التي تم تنفيذها ضد مجموعتنا كان مخطط له جيدًا وقرأت الكثير من الأخبار والأنباء وأريد القول إن الإصدار المتعلق ببيانات الهواتف غير صحيح”.

وأضاف روغوزين: “إنه كذب لأننا أشخاص ذوو خبرة ولا نستخدم أبدًا أي أرقام وهواتف خلال التنقلات والمهمات”.