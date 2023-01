لأول مرة في تاريخ كرة القدم… حكم يشهر البطاقة البيضاء

CARTÃO BRANCO NO DÉRBI! ⬜👏

As equipas médicas do Benfica e do Sporting receberam cartão branco por assistirem um adepto que se sentiu mal na bancada.#Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/zTfvwiZFO0

— Canal 11 (@Canal_11Oficial) January 21, 2023