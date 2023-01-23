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لأول مرة في تاريخ كرة القدم… حكم يشهر البطاقة البيضاء

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
ظهرت البطاقة البيضاء لأول مرة على الإطلاق في ملاعب كرة القدم، خلال مباراة جمعت فريقي سبورتنغ لشبونة النسوي ضد بنفيكا بلشبونة في بطولة محلية، يوم السبت الماضي.

ووسط تصفيق المشجعين بحفاوة، أخرج الحكم البطاقة للكادرين الطبيين في كلا الفريقين بعد مساعدة شخص شعر بتوعك على مقاعد البدلاء.
والبطاقة البيضاء هي أحدث تغيير جديد في قواعد كرة القدم، وهي جزء من مبادرة جديدة في البرتغال لتشجيع اللاعبين والطواقم الفنية والطبية على التصرف بطريقة رياضية والحصول على تقدير فوري لأفعالهم الإيجابية.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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