لأول مرة في تاريخ كرة القدم… حكم يشهر البطاقة البيضاء

ظهرت البطاقة البيضاء لأول مرة على الإطلاق في ملاعب كرة القدم، خلال مباراة جمعت فريقي سبورتنغ لشبونة النسوي ضد بنفيكا بلشبونة في بطولة محلية، يوم السبت الماضي.
ووسط تصفيق المشجعين بحفاوة، أخرج الحكم البطاقة للكادرين الطبيين في كلا الفريقين بعد مساعدة شخص شعر بتوعك على مقاعد البدلاء.
CARTÃO BRANCO NO DÉRBI! ⬜👏
As equipas médicas do Benfica e do Sporting receberam cartão branco por assistirem um adepto que se sentiu mal na bancada.#Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/zTfvwiZFO0
— Canal 11 (@Canal_11Oficial) January 21, 2023
والبطاقة البيضاء هي أحدث تغيير جديد في قواعد كرة القدم، وهي جزء من مبادرة جديدة في البرتغال لتشجيع اللاعبين والطواقم الفنية والطبية على التصرف بطريقة رياضية والحصول على تقدير فوري لأفعالهم الإيجابية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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