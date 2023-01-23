بيسكوف بشأن تصنيف أمريكا شركة "فاغنر" منظمة إرهابية: لا أعتقد أن لهذا أهمية بالنسبة لروسيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن تصنيف الولايات المتحدة لشركة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة، ليس له أي أهمية بالنسبة لروسيا، ولا حتى لـ “فاغنر” نفسها.
وقال بيسكوف، للصحفيين ردا على سؤال كيف يقيم الكرملين تصنيف الولايات المتحدة لمجموعة” فاغنر “منظمة إجرامية دولية”: لا أعتقد أن هذا التصنيف له أي أهمية لبلدنا، وبالأخص لمجموعة فاغنر نفسها”.
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن قلق الإدارة الأمريكية ازداد إزاء توسع صلاحيات وعمليات مجموعة “فاغنر” العسكرية في منطقة أوروبا وأفريقيا، لافتةً إلى أن واشنطن تعتزم اتخاذ إجراءات خاصة ضد الشركة العسكرية الروسية الخاصة.
وذكرت صحيفة “بوليتيكو” نقلاً عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن واشنطن قلقة بشأن مدى تدخل مجموعة “فاغنر” العسكرية في السياسات الداخلية لدول ذات سيادة.
وبحسب الصحيفة، تقوم الولايات المتحدة بجمع معلومات استخبارية حول نشاطات مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وصربيا.
وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة قررت تصنيف “فاغنر”، منظمة إجرامية عابرة للحدود، وفرض عقوبات عليها، خلال الأسبوع المقبل.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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