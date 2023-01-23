بيسكوف بشأن تصنيف أمريكا شركة "فاغنر" منظمة إرهابية: لا أعتقد أن لهذا أهمية بالنسبة لروسيا

وبحسب الصحيفة، تقوم الولايات المتحدة بجمع معلومات استخبارية حول نشاطات مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وصربيا.

وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة قررت تصنيف “فاغنر”، منظمة إجرامية عابرة للحدود، وفرض عقوبات عليها، خلال الأسبوع المقبل.