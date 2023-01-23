الجزائر وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم لتحسين شبكات ربط الطاقة

التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، في مقر رئاسة الجمهورية، برئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني التي تقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وسبل تطويره وتعزيزه في عدة مجالات.

وتم التوقيع على مذكرة تعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والكنفدرالية الاقتصادية والصناعية الإيطالية. بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لتحسين شبكات ربط الطاقة بين الجزائر وإيطاليا، من أجل الانتقال الطاقوي المستدام، وتم التوقيع عليها من الجانب الجزائري توفيق حكار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، ومن الجانب الإيطالي كلاديو ديسكالسي المدير العام لمجمع إيني، وفقا لموقع “الجزائر الآن”.

وتوجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر، أمس الأحد، في أول زيارة خارجية لها منذ توليها مهام منصبها، تبحث خلالها ملف الطاقة في ظل سعي روما لتنويع مصادرها.

رئيسة وزراء إيطاليا تزور الجزائر لبحث “ملف الطاقة”