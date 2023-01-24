هنغاريا لا تعتبر إرسال أسلحة إلى أوكرانيا فكرة جيدة لكنها لا تعرقل ذلك

بودابست – سبوتنيك. وفي هذا الصدد قال سيارتو للصحفيين: “وجهة نظرنا مفهومة، وهي أن إقامة سلام أمر مطلوب في أسرع وقت ممكن… وأي قرار من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الحرب أو إطالة أمدها أو زيادة انتشارها يتعارض مع مصالحنا، ولذلك لا نعتبر فكرة التركيز على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا فكرة صحيحة وجيدة، لكننا في الوقت ذاته، لا نعرقل تنفيذ قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بهذا الأمر”.

كانت روسيا أرسلت، قبل ذلك، مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أيا من الشحنات التي تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. كما صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو “تلعب بالنار” بتزويد أوكرانيا بالسلاح”. وأشار المتحدث الرسمي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، من جانبه، بأن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.