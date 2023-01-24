ما هي الدولة التي تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم؟

تمثل الدبابات رأس الحربة في المعارك البرية وتتسابق الدول الكبرى لامتلاك أعداد كبيرة منها وتزويدها بأحدث التقنيات العسكرية.

وتمتلك روسيا أضخم قوة دبابات في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي لعام 2023.

بعد حصول الجيش الروسي على دفعة جديدة من النسخة المطورة… معلومات عن الدبابة الروسية “تي – 90”

ويصل عدد الدبابات في الجيش الروسي إلى 12 ألفا و566 دبابة، بحسب الموقع الذي أوضح أن هذا العدد يتجاوز ضعفي ما يملكه الجيش الأمريكي منها.

وإضافة إلى تفوق الجيش الروسي في عدد الدبابات، فإن نوعية الدبابات الروسية تمثل ميزة إضافية خاصة أن غالبيتها خاض تجارب ناجحة في حروب كبرى حول العالم خلال العقود الماضية.

مقارنة بين دبابة “تي -90” الروسية و4 دبابات غربية

وتطور روسيا الدبابات الموجودة في الخدمة التي حققت نجاحا كبيرا في الحروب بتزويدها بتقنيات متطورة وتسليح يجعلها أكثر قدرة على مواجهة أنواع مختلفة من التهديدات البرية والجوية مثل دبابات “تي – 90” المطورة.

وإضافة إلى ذلك تطور روسيا أنواع جديدة من دبابات القتال الرئيسية مثل دبابات أرماتا “تي – 14” التي تمتلك قدرات خارقة.

ما هو الدرع التفاعلي الذي يحمي الدبابات من القذائف الصاروخية؟

وتتفوق الدبابات الروسية على الدبابات الغربية في أهم 3 مزايا لدبابات القتال الرئيسية وهي القوة النيرانية الهائلة وخفة الوزن التي تسمح لها بمستويات مناورة عالية، إضافة إلى التدريع الذي يوفر لها حماية من القذائف الخارقة للدروع.

وإضافة إلى التدريع التقليدي للدبابات الروسية، تزود روسيا دباباتها الحديثة بدروع تفاعلية تمكنها من تبديد قوة القذيفة الخارقة للدروع قبل وصولها إلى الدرع الرئيسي للدبابة.