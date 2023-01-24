إيطاليا: سنكون قادرين على التخلي كليا عن الغاز الروسي بحلول الشتاء المقبل

قال رئيس شركة الطاقة الرئيسية في إيطاليا “إيني”، كلاوديو ديسكالزي، اليوم الاثنين، إن بلاده ستكون قادرة على التخلي تماما عن الغاز الروسي في شتاء 2024-2025 بفضل تنويع الإمدادات، بما في ذلك تعاون أكبر مع الجزائر.

روما – سبوتنيك. وذكر ديسكالزي ذلك في تصريحات نقلتها وكالة “أسكانيوز”، أثناء مرافقته لرئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني خلال زيارتها للجزائر. كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” أنه كجزء من جهود إيطاليا للتخلي عن إمدادات الغاز الروسي، فإن روما تركز بشكل كبير على زيادة توسيع التعاون مع الجزائر.

وأضاف: “نقوم بتحديث الاتفاقيات الخاصة بكميات (الإمدادات) سنويا، ويكفي أن نقول إنه قبل عامين فقط زودت الجزائر إيطاليا بنحو 21 مليار متر مكعب (من الغاز)، والآن تزودها بـ25 مليارا، وسنصل إلى 28 مليارا في السنوات المقبلة”.

الجزائر وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم لتحسين شبكات ربط الطاقة

وتابع: “في 2024-2025 سنتجاوز هذه العلامة، هذا شريك استراتيجي حقيقي يساعد إيطاليا كثيرا”. في سبتمبر/ أيلول، قال ديسكالزي إن إيطاليا ستتمكن من استبدال نحو 80% من واردات الغاز الروسي أو 17.6 مليار متر مكعب في عام 2023.

خلال زيارة ميلوني الحالية للجزائر، ورد أن “إيني” وشركة الغاز المحلية “سوناطراك” ستوقعان اتفاقية جديدة بشأن تمديد إضافي للإمدادات إلى الدولة الأوروبية. وبحسب وسائل الإعلام، يمكن أن يصل حجم الإمداد إلى 35 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.