مجلس الوزراء الروسي يعتمد اتفاقية مع مينسك بشأن إنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة

اعتمدت الحكومة الروسية وقدمت إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اقتراحًا لتوقيع اتفاقية مع مينسك بشأن إنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة، وتم نشر المرسوم ذي الصلة على بوابة المعلومات القانونية.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في الوثيقة :”الموافقة على مشروع الاتفاق بين روسيا وجمهورية بيلاروسي المقدم من وزارة الدفاع الروسية … بشأن إنشاء وتشغيل مراكز تعليمية- قتالية للتدريب المشترك للعسكريين من القوات المسلحة الروسية وجمهورية بيلاروس، تقديم اقتراح إلى الرئيس الروسي للتوقيع على الاتفاقية المذكورة” .

وتمت الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على المشروع مع السلطات التنفيذية الفيدرالية والمحكمة العليا الروسية ومكتب المدعي العام الروسي ومكتب التحقيق الروسي وتم إعداده مسبقا مع الجانب البيلاروسي.

في وقت سابق، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، أن القوات الروسية والبيلاروسية تدرسان مسألة إشراك جميع الإمكانات العسكرية للبلدين من أجل ضمان أمن دولة الاتحاد.

وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، زيارة رسمية إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية.

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