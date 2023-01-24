أمين حلف الناتو يبحث مع وزير الدفاع الألماني الجديد توريد الدبابات إلى أوكرانيا

هذا ودعا وزراء خارجية ليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا السبت، ألمانيا، إلى سرعة تقديم دبابات “ليوبارد” إلى أوكرانيا، لمواجهة القوات الروسية.

وتأتي دعوة وزراء خارجية دول البلطيق، بعدما أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، عقب اجتماع مجموعة الاتصال حول دعم أوكرانيا، الذي عُقد في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن سماح برلين بإمداد كييف بدبابات “ليوبارد” الألمانية، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن برلين ستواصل دراسة هذه المسألة.