السفير الروسي في واشنطن يلتقى نظيرته الجديدة لدى روسيا

التقى السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، بنظيرته الأمريكية الجديدة لين تريسي.

موسكو – سبوتنيك . وقالت السفارة الروسية في بيان، إنه “عقد بمقر السفارة الروسية بواشنطن لقاء بين السفير الروسي أنطونوف والرئيسة الجديدة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو لين تريسي”، دون الكشف عن تفاصيل.

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يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على تعيين تريسي لين سفيرة أمريكية جديدة لدى موسكو في 21 ديسمبر الماضي.