السفير الروسي في واشنطن يلتقى نظيرته الجديدة لدى روسيا

التقى السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، بنظيرته الأمريكية الجديدة لين تريسي.
موسكو – سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية في بيان، إنه “عقد بمقر السفارة الروسية بواشنطن لقاء بين السفير الروسي أنطونوف والرئيسة الجديدة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو لين تريسي”، دون الكشف عن تفاصيل.
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يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على تعيين تريسي لين سفيرة أمريكية جديدة لدى موسكو في 21 ديسمبر الماضي.
هذا أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الاثنين، أن السفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا ستصل خلال الأيام المقبلة.
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