بايدن يحث الكونغرس على تمرير تشريع لحظر الأسلحة الهجومية في البلاد

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يجب على الكونغرس تمرير تشريع جديد تم تقديمه في وقت سابق من يوم الاثنين لحظر الأسلحة الهجومية في ضوء موجة إطلاق النار الأخيرة بما في ذلك في مونتيري بارك، بولاية كاليفورنيا.

واشنطن – سبوتنيك . وقال بايدن في بيان يوم الاثنين: “اليوم، قدمت السناتور [ديان] فاينشتاين … مرة أخرى حظرا على الأسلحة الهجومية والمجلات ذات السعة العالية في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تشريع يرفع سن شرائها إلى 21 عاما”.

وأضاف بايدن: “أحث مجلسي الكونغرس على التصرف بسرعة وتسليم حظر الأسلحة الهجومية هذا إلى مكتبي”.

وقال بايدن إنه عندما وقع على قانون المجتمعات الأكثر أمانا من الحزبين هذا الصيف، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به “لإبعاد الأسلحة النارية الخطرة عن الأيدي الخطرة”.

وأضاف: “في الوقت القصير منذ ذلك الحين، تعرضت المجتمعات في جميع أنحاء أمريكا لمأساة تلو الأخرى، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي من كولورادو سبرينغز إلى مونتيري بارك وأعمال العنف المسلح اليومية التي لا تتصدر عناوين الصحف الوطنية”.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، فتح مسلح النار في جنوب كاليفورنيا في مهرجان شارع للاحتفال بالعام القمري الجديد، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة تسعة آخرين.