البرازيل والأرجنتين تدرسان إمكانية تبادل الغاز وإمدادات الطاقة

مكسيكو سيتي – سبوتنيك. قال فرنانديز بعد اجتماع ثنائي: “ناقشنا إمكانية توريد الغاز من [حقل] فاكا مويرتا إلى البرازيل، فضلا عن تزويدنا بالطاقة الكهربائية”.
وخلال الزيارة الخارجية الأولى للزعيم البرازيلي، الذي أصبح رئيسا في 1 يناير، وقع البلدان اتفاقيات بشأن التكامل الاقتصادي.
ووفقا لرئيس الأرجنتين، كان هذا بداية مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية “لعقود”.
بالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية مع البلد المضيف، سيشارك لولا دا سيلفا في قمة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في 24 يناير.
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