البرازيل والأرجنتين تدرسان إمكانية تبادل الغاز وإمدادات الطاقة

مكسيكو سيتي – سبوتنيك . قال فرنانديز بعد اجتماع ثنائي: “ناقشنا إمكانية توريد الغاز من [حقل] فاكا مويرتا إلى البرازيل، فضلا عن تزويدنا بالطاقة الكهربائية”.

وخلال الزيارة الخارجية الأولى للزعيم البرازيلي، الذي أصبح رئيسا في 1 يناير، وقع البلدان اتفاقيات بشأن التكامل الاقتصادي.

ووفقا لرئيس الأرجنتين، كان هذا بداية مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية “لعقود”.