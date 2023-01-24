بوتين يناقش تطوير السياحة الداخلية مع الحكومة

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد مؤتمرا عبر الفيديو مع الحكومة الروسية اليوم لمناقشة تطور السياحة الداخلية في عام 2023.

موسكو – سبوتنيك . وسيقدم وزير التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشتنيكوف، ووزير النقل، فيتالي سافيليف، ووزير الموارد الطبيعية، ألكسندر كوزلوف، تقارير عن تطوير السياحة الداخلية إلى رئيس الدولة.

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وسينظر المشاركون في الاجتماع أيضا في عدد من القضايا الحالية.

ومنذ الخريف، تقوم وزارة التنمية الاقتصادية بتطوير السياحة في روسيا بدلا من وكالة السياحة الفيدرالية.