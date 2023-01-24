تحذيرات الغارات الجوية تنطلق في عدة مناطق أوكرانية

صدرت تحذيرات من الغارات الجوية، اليوم الثلاثاء، في مناطق بولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وفقا لخريطة تنبيه الغارة الجوية عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
موسكو – سبوتنيك. كما دقت صفارات الإنذار للغارات الجوية في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية الروسية.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصدار تحذير من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف
14 ديسمبر 2022, 04:41 GMT
وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.
ويتم تنفيذ الضربات على مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
كما قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي إن حوالي 50٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.
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