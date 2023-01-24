بوشيلين: تحرير ماريينكا أمر حتمي ومسألة وقت

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات الأوكرانية تلقت أوامر عسكرية صارمة بوجوب الحفاظ على بلدة ماريينكا حتى لو اقتضى الأمر عدد كبير من الضحايا.

وقال بوشيلين خلال مقابلة خاصة على قناة “سولوفيوف لايف”: يواصل العدو نقل الاحتياطيات والمعدات إلى هناك، لكن تحرير المدينة هو مسألة وقت، حيث نواجه مقاومة ضارية من العدو”.

وتابع بوشيلين بالقول: “أوامر العدو صارمة للغاية أعتقد أن هذه الأوامر يتم تنفيذها هناك وليس بدون ضحايا لأنه من غير المنطقي الرفض عندما يكون كل شيء واضحا بالفعل هذه مسألة وقت والآن يتم تحديد السؤال عن عدد الضحايا”.

وخلص بالقول: “سنحرر مارينكا إنهم يرمون الناس هناك وغالبًا غير مستعدين ويأخذونهم بأعداد كبيرة”.

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