تحذيرات في الجزائر من انخفاض غير مسبوق بدرجات الحرارة

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة شمال الصحراء في الولايات الشمالية ستنخفض إلى مستويات غير مسبوقة.
وأكد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرته الخاصة، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 3 درجات تحت الصفر، و6 درجات تحت الصفر.
وحذرت مصالح الأرصاد الجوية من استمرار موجة البرد طيلة النهار، فيما توقعت أن تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 4 و6 درجات، وذلك على ولايات الجلفة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة، تسمسيلت، النعامة، البيض، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس وشمال الأغواط.
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أمس, 13:46 GMT
وأشارت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية في نشرة جوية ثانية إلى استمرار موجة البرد طيلة نهار اليوم الثلاثاء، على الولايات الجنوبية، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الدنيا بين 0 و2 درجة تحت الصفر، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 6 و 10 درجات.
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