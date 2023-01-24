تحذيرات في الجزائر من انخفاض غير مسبوق بدرجات الحرارة

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية من استمرار موجة البرد طيلة النهار، فيما توقعت أن تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 4 و6 درجات، وذلك على ولايات الجلفة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة، تسمسيلت، النعامة، البيض، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس وشمال الأغواط.