بيسكوف حول إجراءات إستونيا في خليج فنلندا: "لا يزال هناك قانون بحري دولي"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الروسي يتوقع أن يتم ضمان الملاحة البحرية في خليج فنلندا بموجب القانون البحري الدولي، على الرغم من خطط إستونيا لإنشاء منطقة مجاورة تابعة لها في الخليج.
وقال بيسكوف في حديثه للصحفيين، إنه “لا يزال هناك قانون بحري دولي، ويجب أن ننطلق من هذا، وحرية الملاحة مضمونة بدقة تحت هذا القانون”.
يذكر أن السلطات الإستونية تدرس إنشاء منطقة مجاورة في خليج فنلندا على بعد 24 ميلا بحريا من خط الأساس البحري الذي يحد المياه الإقليمية التابعة للبلاد.
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09:51 GMT
وكان وزير الخارجية الإستوني، أورماس رينسالو، أكد أن إنشاء منطقة مجاورة سيسمح بمراقبة الامتثال لتشريعات البلاد، وسيكون له تأثير إيجابي على السلامة، وحماية البيئة، وحماية الأشياء ذات القيمة الأثرية، والتاريخية الموجودة في البحر، بحسب مزاعمه.
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