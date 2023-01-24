القوات الأوكرانية تستهدف مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية استهدفت مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 5 قذائف مدفعية عيار 155 ملم تستخدمها قوات الناتو.

وجاء في بيان المكتب على قناة “تليغرام”: “تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مدينة دزيرجينسك، ومدينة غورلوفكا ( حي نيكيتوفسكي)، في الساعة الحادية عشرة و25 دقيقة صباحا (بالتزامن مع توقيت موسكو) وأنه تم إطلاق 5 قذائف مدفعية (عيار 155 ملم)”.

ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز “إم 777″، وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

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